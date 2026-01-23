Bărbat de 38 de ani, prins băut la volan și fără permis în Rovinari

🚔 Depistat în flagrant, cu alcoolemie de peste 1,0 mg/l alcool pur în aerul expirat



Polițiștii din Rovinari au depistat, azi noapte, în flagrant un bărbat de 38 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada 22 Decembrie 1989 din oraș.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 1,09 miligrame/litru alcool pur în aerul expirat, depășind limita legală.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Rovinari, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge, pentru stabilirea alcoolemiei.

Verificările efectuate de polițiști în bazele de date au arătat că persoana în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană fără a poseda permis de conducere,

conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

Citește și: Incendiu la o anexă gospodărească în localitatea Nedeia. Pompierii au intervenit prompt