Acțiune a polițiștilor doljeni în Rojiște: sancțiuni aplicate deținătorilor de câini pentru nerespectarea legislației privind protecția animalelor

Polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu cei din Coșoveni, au desfășurat, ieri, o acțiune în localitatea Rojiște. S-au făcut verificării la deținătorii de exemplare canine cu privire la respectarea legislației incidente protecției animalelor.

În cadrul acțiunii, au fost legitimate 12 persoane. Polițiștii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 17.000 de lei, conform:

OUG 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi,

OUG 155/2002 privind gestionarea câinilor fără stăpân,

Legea 205/2004 privind protecția animalelor.

Exemplu concret

O femeie, de 48 de ani, din comuna Rojiște, a fost sancționată contravențional cu amendă de 7.000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor legale de microcipare și sterilizare a câinilor de rasă comună pe care îi deținea, conform prevederilor OUG 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân.

Inspectorii de poliție au subliniat că astfel de acțiuni au ca scop informarea cetățenilor cu privire la obligațiile legale și prevenirea abuzurilor asupra animalelor, urmând ca controalele să continue și în perioada următoare.

