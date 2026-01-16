Alerte cod galben de ger în România: temperaturi de până la -19°C în nordul Moldovei

Meteorologii ANM au emis vineri dimineață mai multe alerte cod galben de ger, valabile până sâmbătă, 17 ianuarie. Cel mai frig va fi în nordul Moldovei, unde temperaturile minime vor coborî până la -19°C.

Detalii alerte cod galben

Primul cod galben: valabil până pe 16 ianuarie, ora 20:00, vizând nordul și estul Moldovei , cu temperaturi maxime de -12…-10°C și ger persistent local.

, cu temperaturi maxime de -12…-10°C și ger persistent local. Al doilea cod galben: între 16 ianuarie, ora 20:00 – 17 ianuarie, ora 10:00, se extinde în jumătate de țară , inclusiv Dobrogea, Muntenia, Transilvania și Maramureș, cu temperaturi minime între -19 și -10°C.

, inclusiv Dobrogea, Muntenia, Transilvania și Maramureș, cu temperaturi minime între -19 și -10°C. Al treilea cod galben: 17 ianuarie, ora 10:00 – 20:00, vizează doar nordul și estul Moldovei, cu maxime de -14…-10°C, iar în sud-estul Moldovei și Dobrogea temperaturi de -10…-5°C.

Ce urmează în zilele următoare

ANM a emis și o informare meteo pentru perioada 16–21 ianuarie, cu vreme deosebit de rece, ger dimineața și noaptea, precipitații mixte, polei și ghețuș, precum și intensificări ale vântului.

Temperaturile minime vor fi, în general, între -18 și -8°C, cu ger persistent în nordul și centrul Moldovei.

Precipitații: vineri și noaptea de vineri spre sâmbătă, ploi temporare în Banat și Crișana, precipitații mixte în Carpații Occidentali și Transilvania, ninsoare locală în Oltenia și Muntenia.

Vânt: intensificări în sudul Banatului, zona montană aferentă și regiunile sud-estice, cu viteze între 40 și 60 km/h.

Meteorologii recomandă prudență sporită în trafic, îmbrăcăminte adecvată temperaturilor extreme și evitarea deplasărilor în condiții de polei sau ghețuș.

