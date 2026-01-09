-4.4 C
Craiova
vineri, 9 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljDolj: Accident grav în Maglavit: o femeie decedată după ce a fost lovită de un autoturism

Dolj: Accident grav în Maglavit: o femeie decedată după ce a fost lovită de un autoturism

De Mariana BUTNARIU
Victima accidentului din Maglavit a murit azi la spital
Victima accidentului din Maglavit a murit azi la spital

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat, aseară, despre un accident rutier produs pe DN 56A, în localitatea Maglavit.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Formațiunii Rutiere Calafat, care au stabilit că un bărbat de 40 de ani, cetățean bulgar, în timp ce conducea un autoturism, a acroșat un pieton, o femeie de 56 de ani din localitate. Cauza evenimentului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor.

Victima a fost transportată în stare gravă la spital, însă în această dimineață a decedat.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor accidentului.

Citește și: Vâlcea: Accident rutier în Stroești: o persoană blocată în autoturism, salvată de pompieri

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA