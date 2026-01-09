Dolj: Accident grav în Maglavit: o femeie decedată după ce a fost lovită de un autoturism

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat, aseară, despre un accident rutier produs pe DN 56A, în localitatea Maglavit.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Formațiunii Rutiere Calafat, care au stabilit că un bărbat de 40 de ani, cetățean bulgar, în timp ce conducea un autoturism, a acroșat un pieton, o femeie de 56 de ani din localitate. Cauza evenimentului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor.

Victima a fost transportată în stare gravă la spital, însă în această dimineață a decedat.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor accidentului.

