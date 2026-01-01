Firul tragediei din Elveția: Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar cu o lumânare în mână

Incendiul care a ucis și a rănit peste 140 de persoane la petrecerea de Anul Nou din barul Le Constellation, în stațiunea elvețiană Crans-Montana, s-ar fi produs după ce o lumânare aniversară a aprins tavanul.

Tragedia care a lovit Elveția în noaptea de Anul Nou prezintă similitudini înfiorătoare cu incendiul de la Colectiv, din octombrie 2015. Potrivit unor martori citați de presa franceză, focul a pornit de la o lumânare, care a aprins imediat tavanul barului Le Constellation, la ora locală 01.30, notează StirileProTV.

Două tinere intervievate de BFMTV, care se aflau în clubul de noapte în momentul producerii incidentului, au afirmat că tavanul din lemn al discotecii situate la subsolul barului ar fi luat foc instant.

„La un moment dat, un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare de aniversare, care era foarte aproape de tavan, iar acesta a luat foc în două minute. Scara de ieşire din discotecă era foarte îngustă, s-a produs o mare aglomeraţie. ”, au declarat cele două martore.

Acestea au afirmat că au văzut numeroşi răniţi, mulţi grav, prăbuşindu-se la ieşirea din bar.

Incendiul ar fi izbucnit în subsolul barului

Poliția elvețiană a publicat o înregistrare video filmată după incendiu, care arată terasa barului Le Constellation, scrie Sky News.

Imaginile din filmare arată scaune și bănci împrăștiate prin încăpere.

Se crede că incendiul a izbucnit în subsolul barului, rapoartele sugerând că până la 100 de persoane erau acolo când au izbucnit flăcările.

