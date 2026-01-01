Tragedie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția: mai multe persoane ucise într-un incendiu izbucnit într-un bar

Un incendiu produs în timpul unei petreceri de Revelion, într-o cunoscută stațiune alpină din cantonul Valais, s-a soldat cu mai multe victime și numeroși răniți, potrivit autorităților elvețiene.

Mai multe persoane au fost ucise și altele au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de Anul Nou într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, situată în sudul Elveției. Informația a fost confirmată de poliția din cantonul Valais.

🇨🇭🔥🎉 ALERTE INFO – Une explosion a déclenché un incendie dans un bar de Crans-Montana (VS) lors des festivités du Nouvel An, faisant plusieurs morts et blessés graves. (Blick) pic.twitter.com/GKiGZfTETs — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Potrivit unui comunicat oficial, incendiul a izbucnit în jurul orei 1:30, în dimineața zilei de 1 ianuarie 2026, la barul Le Constellation, unde avea loc o petrecere de Revelion.

Autoritățile confirmă existența mai multor victime

„În această dimineață, 1 ianuarie 2026, un incendiu a izbucnit în jurul orei 1:30 la barul Le Constellation din Crans-Montana”, a declarat Gaetan Lathion, purtător de cuvânt al poliției din Valais.

„Există mai mulți răniți și mai multe decese”, a precizat acesta, fără a oferi deocamdată un bilanț exact.

Serviciile de urgență au intervenit rapid la fața locului, iar răniții au fost transportați la spitale din zonă. Starea unora dintre victime este considerată gravă, potrivit primelor informații.

Ancheta este în desfășurare

Cauzele incendiului nu sunt cunoscute în acest moment. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia, inclusiv dacă au fost respectate normele de siguranță în local.

Zona din jurul barului a fost izolată, iar martorii urmează să fie audiați. Autoritățile au anunțat că vor reveni cu detalii pe măsură ce investigațiile avansează, potrivit CNN.

Crans-Montana este una dintre cele mai populare stațiuni de schi din Elveția, atrăgând anual mii de turiști, în special în perioada sărbătorilor de iarnă.

