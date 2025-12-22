Detalii noi din ancheta privind atacul de la festivalul evreiesc de pe plaja Bondi

Atacatorii acuzați de comiterea unui atac mortal asupra unui festival evreiesc organizat pe plaja Bondi, în Australia, ar fi aruncat patru dispozitive explozive improvizate chiar la începutul atacului, potrivit unor documente ale poliției făcute publice recent. Printre acestea s-ar fi aflat și o așa-numită „bombă cu minge de tenis”, care, deși nu a detonat, a fost considerată viabilă.

Zeci de capete de acuzare și un atac planificat luni de zile

Naveed Akram, de 24 de ani, a fost pus sub acuzare pentru zeci de infracțiuni, inclusiv 15 capete de acuzare de crimă, în legătură cu atacul comis în timpul unei sărbători de Hanuka, pe 14 decembrie. Tânărul a fost împușcat de poliție în timpul intervenției, a fost spitalizat și externat luni, fiind ulterior transferat într-o închisoare.

Cel de-al doilea presupus atacator, tatăl său, Sajid Akram, a fost împușcat mortal de forțele de ordine. Potrivit poliției, cei doi ar fi planificat „meticulos” atacul terorist timp de mai multe luni.

Legături cu ideologia Statului Islamic

Anchetatorii susțin că tatăl și fiul au fost motivați de ideologia extremistă violentă asociată grupării Stat Islamic. Pe telefonul lui Naveed Akram au fost descoperite mai multe videoclipuri, inclusiv unul în care cei doi apar stând în fața unui steag al Statului Islamic și explicându-și motivația pentru atac, condamnând ceea ce numesc „acțiunile sioniștilor”.

Într-un alt material video, Naveed ar fi fost surprins recitând un pasaj din Coran în limba arabă. De asemenea, poliția afirmă că există imagini care îi arată pe cei doi efectuând antrenamente cu arme de foc într-o zonă rurală din statul New South Wales, în luna octombrie.

Recunoaștere înainte de atac și transportul armelor

Sistemele de supraveghere au surprins vehiculul familiei Akram cu două zile înainte de atac, când aceștia ar fi efectuat recunoașteri în zona plajei Bondi. În imagini, cei doi sunt văzuți deplasându-se pe pasarela de unde aveau să deschidă focul ulterior asupra publicului.

În ziua atacului, camerele de supraveghere i-au surprins părăsind o locuință închiriată din suburbia Campsie, Sydney, transportând obiecte lungi și voluminoase, înfășurate în pături. Poliția susține că era vorba despre trei arme de foc, mai multe dispozitive explozive improvizate și două steaguri ale Statului Islamic.

Explozibili aruncați, dar care nu au detonat

După ce au ajuns la Bondi, cei doi ar fi parcat vehiculul și ar fi fixat steagurile grupării teroriste pe geamurile mașinii. Ulterior, au scos armele și explozibilii și s-au îndreptat spre pasarelă.

Conform documentelor poliției, trei bombe artizanale și dispozitivul de tip „minge de tenis” au fost aruncate în timp ce se apropiau de pod, însă niciunul nu a explodat. Un al cincilea dispozitiv exploziv a fost descoperit ulterior în mașina lor.

Măsuri judiciare și protejarea victimelor

Un ordin temporar de suprimare a informațiilor a fost emis inițial pentru a proteja identitatea supraviețuitorilor atacului. Acesta a fost revocat luni, la solicitarea companiilor media, de către Tribunalul Local din New South Wales, deși numele majorității victimelor rămân cenzurate.

Naveed Akram, rănit grav prin împușcare în zona abdominală, nu s-a prezentat luni în fața instanței.

