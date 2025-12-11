2.6 C
Un jandarm doljean a găsit și a predat un portofel pierdut în Piața Mihai Viteazu

De Mariana BUTNARIU
Profesionalism și integritate în timpul evenimentelor de sărbători din Craiova
În contextul evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă desfășurate în municipiul Craiova, un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj a acționat în zona Piața Mihai Viteazu pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

În timpul desfășurării activităților festive, inclusiv trecerea saniei lui Moș Crăciun, unul dintre jandarmi a observat pe trotuar un portofel pierdut. În urma verificării conținutului, au fost identificate acte de identitate, un card bancar și suma de 501 lei.

Conform procedurilor legale, jandarmul a preluat portofelul și a demarat imediat demersurile pentru identificarea proprietarului și restituirea bunurilor.

Acțiunea demonstrează atenția și implicarea activă a jandarmilor doljeni, care asigură un climat de siguranță chiar și în contextul aglomerat al evenimentelor publice de sezon.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj subliniază că, pe perioada sărbătorilor de iarnă, efectivele au fost suplimentate în zonele cu trafic mare de persoane, pentru prevenirea incidentelor și sprijinirea participanților.

Conducerea inspectoratului apreciază conduita jandarmului, care a dat dovadă de integritate și profesionalism, contribuind la buna desfășurare a activităților și la sprijinirea cetățenilor aflați în nevoie.

