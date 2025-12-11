Copiii între 1 și 3 ani trebuie să evite alimentele dulci și fast-food-ul: noile reguli ale Ministerului Sănătății pentru o alimentație sănătoasă

Ministerul Sănătății a publicat noile recomandări privind alimentația sugarilor și copiilor, prin Ordinul 1582/2025, care actualizează și completează cadrul legislativ pentru unitățile de învățământ preuniversitar, dar și pentru părinți. Noile prevederi pun accent pe prevenirea obezității infantile și pe educația nutrițională corectă încă din primii ani de viață — o necesitate urgentă, având în vedere că 40,4% dintre copiii români între 6 și 19 ani sunt supraponderali sau obezi, potrivit datelor oficiale.

Ordinul stabilește că alimentarea copiilor între 1 și 3 ani trebuie să evite în mod ferm alimentele dulci, cu zahăr adăugat, băuturile carbogazoase, produsele fast-food, mâncărurile prăjite sau sărate, precum și alimentele care prezintă risc de sufocare. Totodată, sunt introduse pentru prima dată recomandări nutriționale pentru creșe (7–11 luni) și reguli clare privind consumul de apă.

Norme noi pentru meniurile copiilor: fără piramidă alimentară și cu tabel clar de alegeri sănătoase

Printre modificările importante se numără renunțarea la vechea piramidă alimentară, înlocuită cu un tabel de alegeri alimentare mult mai explicit. Acesta include trei zone distincte: „de consumat cel mai des”, „de consumat ocazional” și „nerecomandate copiilor”.

Fiecare grupă alimentară — fructe și legume, cereale, lactate, carne și alternative — este detaliată astfel încât atât personalul din școli și grădinițe, cât și părinții să poată crea meniuri echilibrate.

De asemenea, crește numărul porțiilor permise pentru alimentele „ocazionale”, dar doar în limite stricte și calculate cumulativ.

Recomandări actualizate: necesar energetic mai mic și reguli clare pentru diversificare

Pentru prima dată în ultimii ani, Ministerul Sănătății actualizează necesarul energetic pentru copii, reducând valorile cu 15–20%, aliniindu-le la recomandările europene. Sunt clarificate și raporturile între macronutrienți (carbohidrați, proteine, grăsimi) pentru fiecare categorie de vârstă.

Pentru sugari, recomandările sunt foarte precise:

Alimentația exclusiv lactată până la 6 luni, de preferat prin alăptare;

Utilizarea formulelor autorizate UE atunci când alăptarea nu este posibilă;

Fără suplimentare cu apă înainte de 6 luni;

Suplimentarea obligatorie cu vitamina D, conform ghidurilor naționale;

Introducerea alimentației complementare la 6 luni, cu posibile excepții la 4 luni pentru sugarii cu risc crescut de alergii.

Pentru copiii de 1–3 ani, autoritățile recomandă meniuri variate, cu alimente din cel puțin patru grupe la mesele principale și 2–3 la gustări. Fructele, legumele, cerealele integrale și lactatele ar trebui să fie baza meniului zilnic.

Alimente interzise și riscuri: ce nu trebuie să ajungă în farfuria celor mici

Lista alimentelor nerecomandate rămâne una strictă și include:

dulciuri procesate, ciocolată, gogoși, bomboane, torturi și deserturi înghețate;

chipsuri, sărățele, nachos, produse prăjite;

băuturi zaharoase, energizante, sucuri carbogazoase;

produse bogate în grăsimi saturate sau sare;

ulei de palmier, cocos sau untură.

Tot în premieră, ministerul introduce un tabel al alimentelor cu risc, unde sunt menționate pericole precum:

risc de sufocare: fructe oleaginoase întregi, struguri netăiați, bucăți tari de legume sau fructe;

risc pentru siguranța alimentară: lapte nepasteurizat, brânzeturi crude, pește afumat la rece, ouă insuficient gătite, fructe de mare crude.

Reguli pentru școli și grădinițe: etichetare obligatorie și sancțiuni

Noile norme clarifică și modul în care trebuie etichetate alimentele comercializate în unitățile de învățământ. Orice nerespectare constituie contravenție și poate fi sancționată de inspectorii sanitari din DSP-uri sau de Inspecția Sanitară de Stat.

Actualizarea legislativă a venit după propunerile formulate încă din 2018 de Asociația SAMAS și Colegiul Dieteticienilor din România, în cadrul programului „Sănătos de mic”, care pune accent pe prevenirea obezității infantile.

Un pas important pentru combaterea obezității infantile

Datele oficiale arată o realitate îngrijorătoare: 1 din 3 copii consumă zilnic alimente bogate în zahăr și grăsimi, iar peste 25% dintre elevii din ciclul primar nu fac suficientă mișcare. În acest context, noul Ordin al Ministerului Sănătății reprezintă un răspuns necesar, menit să creeze un cadru modern, clar și adaptat nevoilor actuale ale copiilor.

