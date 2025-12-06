Doi bărbați din Moțăței sub control judiciar după ce au furat biciclete, piese auto, lansete și o sanie

Polițiștii din Cetate au reținut, ieri, doi bărbați de 31 și 34 de ani, ambii din comuna Moțăței, cercetați pentru furt calificat.

Oamenii legii au stabilit că, în data de 28 noiembrie, cei doi ar fi pătruns într-o boxă situată într-un bloc din comuna Moțăței și ar fi sustras mai multe bunuri, printre care:

biciclete,

piese auto,

o sanie,

lansete de pescuit.

Prejudiciul cauzat persoanei vătămate, un bărbat de 50 de ani, se ridică la 6.000 de lei.

Polițiștii au efectuat ieri dimineață trei percheziții domiciliare în comuna Moțăței. În urma acestora, toate bunurile sustrase au fost identificate și recuperate în totalitate, fiind ulterior restituite proprietarului.

Pe baza probatoriului administrat, și sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, au fost prezentați instanței de judecată, care a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

