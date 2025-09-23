21.8 C
Știri de ultima orăLocalDoljDolj: O minoră de 17 ani găsită spânzurată într-o anexă gospodărească

Dolj: O minoră de 17 ani găsită spânzurată într-o anexă gospodărească

De Mariana BUTNARIU
O minoră de 17 ani găsită spânzurată într-o anexă gospodărească
O minoră de 17 ani găsită spânzurată într-o anexă gospodărească

Polițiștii din Segarcea au fost sesizați de un bărbat din comuna Valea Stanciului, că o persoană s-a spânzurat de o grindă de lemn dintr-o anexă a locuinței.

La fața locului, oamenii legii au identificat o minoră de 17 ani din aceeași localitate. Un echipaj de ambulanță sosit la fața locului a constatat decesul tinerei.

Trupul a fost transportat la morgă pentru efectuarea expertizei medico-legale, în vederea stabilirii cauzei decesului.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea unității de parchet competente.

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

