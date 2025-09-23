Dolj: O minoră de 17 ani găsită spânzurată într-o anexă gospodărească

Polițiștii din Segarcea au fost sesizați de un bărbat din comuna Valea Stanciului, că o persoană s-a spânzurat de o grindă de lemn dintr-o anexă a locuinței.

La fața locului, oamenii legii au identificat o minoră de 17 ani din aceeași localitate. Un echipaj de ambulanță sosit la fața locului a constatat decesul tinerei.

Trupul a fost transportat la morgă pentru efectuarea expertizei medico-legale, în vederea stabilirii cauzei decesului.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea unității de parchet competente.

