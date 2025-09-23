Accident rutier în Râmnicu Vâlcea: un pieton a ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc marți pe strada Hacman din municipiul Râmnicu Vâlcea. Un pieton a ajuns la spital.

Polițiștii Biroului Rutier au fost solicitați să intervină după ce un autoturism condus de o femeie de 41 de ani a acroșat un bărbat de 61 de ani. Acesta s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a străzii.

În urma impactului, pietonul a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliția continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

