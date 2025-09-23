Trump se va adresa Adunării Generale a ONU după recunoașterea statului palestinian de către Franța

Franța a recunoscut oficial statul palestinian, alăturându-se unui val de țări care au făcut recent acest pas. Președintele Emmanuel Macron a declarat la ONU, la New York, că „a venit momentul păcii” și că „nimic nu justifică războiul continuu din Gaza”.

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să se adreseze marți Adunării Generale a ONU, în aceeași zi în care vor vorbi și lideri ai unor actori regionali importanți, precum Iordania și Qatar.

Recunoașterea franceză vine în contextul în care presiunea internațională asupra Israelului crește, pe fondul crizei umanitare din Gaza și al extinderii coloniilor în Cisiordania. Belgia, Luxemburgul, Malta, Andorra și San Marino urmează să facă același pas. Duminică Regatul Unit, Canada, Australia și Portugalia au anunțat și ele recunoașterea statului palestinian, potrivit BBC.

Israelul a criticat decizia, susținând că ar recompensa Hamas pentru atacul din 7 octombrie 2023, în urma căruia peste 1.200 de israelieni au fost uciși. De atunci, peste 65.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, potrivit autorităților locale.

Macron a cerut un armistițiu permanent, eliberarea ostaticilor israelieni și crearea unei administrații de tranziție supravegheate de Autoritatea Palestiniană. Franța a anunțat că va deschide o ambasadă într-un stat palestinian doar după eliberarea ostaticilor și convenirea unui armistițiu.

Reacțiile la ONU au fost împărțite: secretarul general Antonio Guterres a numit situația din Gaza „intolerabilă” și a reafirmat că soluția cu două state este „singura cale credibilă”, în timp ce liderii israelieni au respins categoric ideea unui stat palestinian.

Citește și: (VIDEO) Emisiunea lui Jimmy Kimmel revine pe ecrane după suspendarea legată de comentariile despre Charlie Kirk