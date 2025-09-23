11.7 C
Craiova
marți, 23 septembrie, 2025
(VIDEO) Emisiunea lui Jimmy Kimmel revine pe ecrane după suspendarea legată de comentariile despre Charlie Kirk

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Comediantul american Jimmy Kimmel va reveni marți la emisiunea sa de noapte Jimmy Kimmel Live!, după suspendarea survenită ca urmare a unor glume considerate nepotrivite despre moartea influencerului conservator Charlie Kirk.

Disney, compania-mamă a postului ABC, a anunțat luni că decizia a fost luată după „conversații atente” cu Kimmel, precizând că unele comentarii au fost lipsite de sensibilitate. Suspendarea a venit în contextul presiunilor exercitate de Comisia Federală de Comunicații (FCC), condusă de președintele Donald Trump, care a amenințat cu sancțiuni împotriva rețelei.

Președintele SUA a salutat inițial suspendarea, sugerând chiar retragerea licențelor unor posturi TV critice la adresa sa, însă nu a comentat reintegrarea comediantului. În paralel, mari grupuri media precum Sinclair și Nexstar au anunțat că nu vor difuza show-ul „în viitorul previzibil”, înlocuindu-l cu programe de știri.

Decizia ABC a stârnit proteste în California, critici din partea sindicatelor de scenariști și actori, a ACLU și a unor legislatori, care au invocat încălcarea libertății de exprimare. Numeroase celebrități de la Hollywood – printre care Jennifer Aniston, Meryl Streep, Ben Stiller și Robert De Niro – și colegii de breaslă ai lui Kimmel, precum Jon Stewart, John Oliver și Stephen Colbert, și-au exprimat sprijinul.

Dezbaterea a generat și apeluri la boicotarea serviciilor de streaming deținute de Disney, precum Disney+ și Hulu, ca formă de protest față de suspendarea considerată un „moment sumbru pentru libertatea de exprimare în SUA”.

Disputa are loc în contextul în care vicepreședintele JD Vance și alți aliați ai Casei Albe au impulsionat o campanie națională pentru a pedepsi pe oricine l-a criticat pe Kirk în urma morții sale, potrivit BBC.

