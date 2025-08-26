Un tânăr a fost găsit mort în faţa calculatorului cu o mască de gaze pe față

Un tânăr în vârstă de 27 de ani din localitatea Roseto degli Abruzzi în provincia Teramo, Italia, a fost găsit mort în camera sa de către părinți, stând în fața unui computer și purtând o mască de gaze. Carabinierii investighează cazul şi există suspiciuni că ar fi putut fi un act extrem legat de o provocare populară pe rețelele sociale. Totuşi, în acest moment nicio ipoteză nu a fost exclusă .

Din primele cercetări se pare că tânărul inhalase prin respectiva mască gaz refrigerant, care a dus la decesul acestuia, relatează Rainews.

Investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru a stabili cauza morții, deși nu a fost exclusă varianta unui gest extrem, poate rezultatul uneia dintre numeroasele provocări care populează rețelele sociale și canalele de streaming. În acest moment, însă, nu există dovezi care să susțină această concluzie.

Medicii de la ambulanţă care au ajuns la locul tragediei au putut doar confirma moartea tânărului, nefiind găsite urme de violență sau rănire pe corpul său. Poliţiştii italieni au confiscat telefonul mobil, computerul și alte echipamente informatice ale tânărului. Trupul acestuia se află la morga spitalului din Teramo, așteptând decizia procurorului de serviciu Di Marco, care va evalua posibilitatea unei autopsii.

