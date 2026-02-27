Bancul Zilei

Deci, tinere, vrei să devii ginerele meu?
- Sincer să fiu doamnă, nu, dar nu văd altă cale de a mă căsători cu fiica dumneavoastră!
La ginecolog:
- Ei bine, doamnă, zise ginecologul ridicându-se, pot să vă dau o veste bună!
- Nu sunt doamnă, domnule doctor, ci domnişoară.
- Atunci, domnişoară, trebuie să vă dau o veste rea!
- Şarpele a regretat enorm după ce i-a ispitit pe Adam şi Eva.
- De ce?
- Păi după ce Eva a muşcat mărul, ea a văzut în şarpe nu numai un animal, ci şi curea, portofel şi gentuţă!…