Bancul Zilei

Deci, tinere, vrei să devii ginerele meu?

Sincer să fiu doamnă, nu, dar nu văd altă cale de a mă căsători cu fiica dumneavoastră!

La ginecolog:

Ei bine, doamnă, zise ginecologul ridicându-se, pot să vă dau o veste bună!

Nu sunt doamnă, domnule doctor, ci domnişoară.

Atunci, domnişoară, trebuie să vă dau o veste rea!