Bancul Zilei

Deci, tinere, vrei să devii ginerele meu?

  • Sincer să fiu doamnă, nu, dar nu văd altă cale de a mă căsători cu fiica dumneavoastră!

La ginecolog:

  • Ei bine, doamnă, zise ginecologul ridicându-se, pot să vă dau o veste bună!
  • Nu sunt doamnă, domnule doctor, ci domnişoară.
  • Atunci, domnişoară, trebuie să vă dau o veste rea!
  • Şarpele a regretat enorm după ce i-a ispitit pe Adam şi Eva.
  • De ce?
  • Păi după ce Eva a muşcat mărul, ea a văzut în şarpe nu numai un animal, ci şi curea, portofel şi gentuţă!…

