Bancul Zilei

De Gazeta de Sud

O tipă îi scrie iubitului aflat în armată:
Dragă Mihai, nu mai pot continua această relaţie. Distanţa dintre noi este prea mare. Trebuie să recunosc că deja te-am înșelat de 2 ori de când ai plecat și nu cred că este corect pentru nici unul dintre noi.
Îmi pare rău. Te rog să îmi trimiţi înapoi poza cu mine pe care ţi-am trimis-o acum ceva vreme. Cu drag, Crina.”
Soldatul, cu sentimentele rănite și ochii înlăcrimaţi, le-a cerut tuturor camarazilor săi orice fel de poze pe care le au cu iubite, surori sau foste iubite și amante.
Pe lângă poza cu Crina, Mihai i-a trimis toate celelalte fotografii cu femei frumoase pe care le-a strâns de la prietenii lui.
Le-a strâns și le-a trimis: „Draga Crino, îmi pare rău dar nu-mi pot aminti cine dracu ești…”

