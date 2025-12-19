Ministrul Sănătăţii: Se pot organiza examene și concursuri pentru posturile vacante sau temporar vacante din spitale

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi că se pot organiza concursuri şi examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale şi, totodată, va continua şi în 2026 cumulul pensiei cu salariul. De asemenea, se deschide şi mai mult sistemul pentru medicii români din diaspora.

„Astăzi, în şedinţa de Guvern, am modificat Legea sănătăţii exact în această direcţie. Am creat cadrul pentru ajustări legislative necesare, inclusiv cele legate de recunoaşterea profesională şi eliberarea documentelor de atestare profesională, astfel încât resursa umană din sănătate să fie protejată, iar timpii de eliberare a documentelor să fie cât mai scurţi.

Noile prevederi stabilesc clar că regulile generale de limitare nu se aplică concursului naţional de rezidenţiat şi nici concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor prin integrare clinică. În plus, prin memorandum aprobat de Guvern, la propunerea Ministerului Sănătăţii, se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale”, a scris Rogobete, pe Facebook.

Beneficii pentru medici și farmacişti

Potrivit ministrului Sănătăţii, prin noile modificări se aduce „claritate“ pentru medici şi farmacişti. Astfel, cei care au intrat deja în sistem şi devin ulterior cadre didactice îşi pot continua activitatea clinică fără birocraţie suplimentară, iar integrarea clinică se face simplu, prin adaptarea raportului de muncă.

Ministrul a subliniat că se va continua şi anul viitor cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în Sănătate, Educaţie şi alte sisteme critice. „Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, acolo unde fiecare medic contează“, a arătat ministrul.

Se deschide şi mai mult sistemul pentru medicii români din diaspora

Conform ministrului, se deschide şi mai mult sistemul pentru medicii români din diaspora.

„Tot mai mulţi specialişti îşi doresc să se întoarcă acasă, atraşi de investiţiile din spitale şi de programele medicale moderne. Eliminăm întârzierile administrative care i-au ţinut luni întregi pe margine şi accelerăm recunoaşterea profesională, prin proceduri corecte, transparente şi previzibile – cu timpi scurţi de soluţionare a dosarelor“, a explicat Rogobete.

