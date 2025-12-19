Şase răniți după ce maşina în care se aflau a intrat într-un cap de pod

Şase persoane au fost rănite, vineri dimineaţă, într-un accident rutier petrecut în judeţul Constanţa, după ce maşina în care se aflau a intrat într-un cap de pod.

Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au fost solicitaţi să intervină după producerea unui accident pe DN3, în localitatea Deleni. La faţa locului s-au deplasat o autospecială cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD B2.

Șase persoane au fost rănite, două victime fiind intubate la fața locului.

Conform unor surse în autoturismul respectiv ar fi fost șase cetățeni străini care ar fi trecut ilegal granița în România și încercau să scape de polițiștii care îi urmăreau în trafic.

Martorii susțin că șoferul ar fi fost georgian, iar ceilalți pasageri ar fi cetățeni iranieni și irakieni.

Mașina implicată în accident ar fi fost achizițiionată din Bulgaria.



Toate cele şase victime au fost transportate la Spitalului Judeţean Constanţa, pentru îngrijiri medicale.

