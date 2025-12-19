Un fost pilot din Nascar și familia, morți după prăbușirea unui avion privat în Carolina de Nord

Fostul pilot din Nascar Greg Biffle, de 55 de ani, şi-a pierdut viaţa joi într-un accident aviatic la Statesville, în Carolina de Nord. Soția sa şi cei doi copii se aflau, de asemenea, în avion şi au murit şi ei în acest accident. Toate cele şapte persoane care erau la bord au decedat.

Greg Biffle era cunoscut ca unul dintre cei mai străluciţi piloţi din Nascar. Avionul în care se aflau el şi familia lui s-a prăbuşit în jurul orei 10.15, la capătul pistei aeroportului, la scurt timp după decolare, în Statesville, Carolina de Nord. Cristina, 35 de ani soția sa, Emma, 14 ani, fiica lui dintr-o căsătorie anterioară, şi Ryder, fiul lor dv 5 ani, se aflau la bord şi au murit şi ei. Împreună cu ei și-au mai pierdut viața alte trei persoane.

Grupul pleca într-o excursie de ziua de naștere a lui Greg, în Florida.

Biffle, care urma să împlinească 56 de ani marţi, era unul dintre cei mai populari piloţi din Statele Unite. Supranumit „The Biff”, el nu a câştigat niciodată titlul de campion în Nascar în timpul carierei sale în categoria regină între 2003 şi 2016. Dar a terminat pe locul al doilea în 2005 şi de şase ori în Top 10. Greg Biffle a obţinut 19 victorii după ce a participat la peste 500 de curse.

În 2023, la un an după o scurtă revenire (cinci curse), el se număra printre cei mai importanţi 75 de piloţi din Nascar.

În ultimii ani, Greg Biffle şi soţia sa s-au implicat activ în apărarea bunăstării animalelor prin intermediul fundaţiei lor. Deţinător al unui brevet de pilotaj, el şi-a pus în valoare competenţele pentru a salva victimele uraganului Helene în 2024.

