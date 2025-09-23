Agenția Europeană a Medicamentului: Paracetamolul poate fi utilizat în timpul sarcinii

Agenția Europeană a Medicamentului, instituția care autorizează utilizarea medicamentelor în Europa, a anunţat marţi, într-un comunicat, că paracetamolul poate fi utilizat în singuranță de femei în timpul sarcinii, neexistând dovezi noi care să modifice această recomandare.

De asemenea, un purtător de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății a spus că nu există dovezi concludente privind o legătură între paracetamol și autism.

„Sfatul nostru se bazează pe o evaluare riguroasă a datelor științifice disponibile și nu am găsit nicio dovadă că administrarea de paracetamol în timpul sarcinii provoacă autism la copii”, a subliniat Steffen Thirstrup, directorul medical al Agenției Europene a Medicamentului, conform hotnews.ro.

„Paracetamolul rămâne o opțiune importantă pentru tratarea durerii sau a febrei la femeile însărcinate”, a adăugat oficialul.

Reacția Agenției Europene a Medicamentului vine ca urmare a afirmației făcute cu o zi înainte de președintele SUA, Donald Trump, care a catalogat analgezicul utilizat pe scară largă drept cauză a autismului.

Numeroase date colectate de la femei însărcinate care au utilizat paracetamol în timpul sarcinii nu indică niciun risc de malformații la fătul în curs de dezvoltare sau la nou-născuți, arată reprezentanții Agenției Europene a Medicamentului.

În anul 2019, Agenția Europeană a Medicamentului a analizat studiile disponibile care au investigat neurodezvoltarea copiilor expuși la paracetamol în uter și a constatat că rezultatele au fost neconcludente și că nu s-a putut stabili nicio legătură cu tulburările de neuro-dezvoltare.

Paracetamolul poate fi utilizat în timpul sarcinii atunci când este necesar

Paracetamolul poate fi utilizat în timpul sarcinii atunci când este necesar. Ca în cazul oricărui medicament pentru tratament acut, acesta trebuie utilizat la cea mai mică doză care eficientă, pentru cea mai scurtă perioadă posibilă și cât mai rar posibil.

Femeile însărcinate trebuie să se adreseze medicului în cazul în care au întrebări despre orice medicament administrat în timpul sarcinii.

Ca în cazul tuturor medicamentelor, Agenția Europeană a Medicamentului și autoritățile naționale competente din Uniunea Europeană spun că vor continua să monitorizeze siguranța medicamentelor care conțin paracetamol și vor evalua prompt orice date noi, pe măsură ce acestea apar.

OMS: „Vaccinurile salvează nenumărate vieți“

„Dovezile rămân inconsistente”, a declarat purtătorul de cuvânt al OMS, Tarik Jašarević, într-o conferință de presă la Geneva, când a fost întrebat despre o posibilă legătură între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și autism. „Știm că vaccinurile nu provoacă autism. Vaccinurile, așa cum am spus, salvează nenumărate vieți. Așadar, acesta este un lucru dovedit științific și nu ar trebui pus sub semnul întrebării”, a adăugat el.

Prima reacție din România

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, marți, la o dezbatere la Parlament, că „am văzut parțial declarațiile din spațiul public vizavi de efectele paracetamolului. Nu mă pot pronunța din punct de vedere medical, așteptăm poziția oficială a Agenției Medicamentului din România, respectiva Agenției Medicamentului din Uniunea Europeană”.

„Nu pot confirma sau infirma cele apărute în spațiul public. Până în momentul de față, nu există studii clare, concrete, sau cel puțin mie nu mi-au fost prezentate, cu privire la această legătură directă între utilizarea de paracetamol și autism”, a adăugat ministrul Sănătății.

„Sigur că orice medicament așa cum bine cunoașteți, are efecte adverse pe termen scurt sau pe termen mediu sau lung, însă, astăzi, când discutăm, eu nu cunosc existența unui astfel de studiu. Însă, așteptăm opinia și punctul de vedere oficial al celor două agenții pentru medicamente, cea din România și cea din Uniunea Europeană”, a mai spus ministrul Sănătății.

Citeşte şi: Cele mai bune alimente care stimulează creşterea părului



