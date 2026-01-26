„Familia, Primul Scut Împotriva Drogurilor” – conferință antidrog la Vâlcea

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, în parteneriat cu Federația Națională a Părinților – Edupart organizează marți, 27 ianuarie 2026, conferința antidrog „Familia, Primul Scut Împotriva Drogurilor”, parte a campaniei naționale „România Antidrog”.

Evenimentul va avea loc în Sala Mare a Consiliului Județean Vâlcea, începând cu ora 17:00, și se adresează elevilor, părinților și cadrelor didactice. Scopul conferinței este de a crește gradul de conștientizare privind riscurile consumului de droguri, de a dezvolta competențele parentale și educaționale de prevenție timpurie, de a promova comunicarea deschisă părinte–copil–școală și de a consolida climatul de siguranță și încredere în mediul școlar.

Invitați speciali la conferință vor fi Cătălin Țone, expert național în prevenirea și combaterea consumului de droguri, și Romina Viezuianu, antreprenor medical, sociolog și specialist în managementul resurselor umane. Aceștia vor aborda teme practice și strategii concrete pentru reducerea vulnerabilităților psiho-sociale ale elevilor și sprijinirea părinților în activitățile de prevenție.

La finalul conferinței, partenerii proiectului vor răspunde întrebărilor participanților și vor oferi materiale informative despre modalitățile de prevenție și intervenție. Evenimentul subliniază importanța implicării active a familiei și școlii în protejarea tinerilor de riscurile consumului de substanțe interzise.

Citește și: Bărbat din Mehedinți reținut și arestat preventiv pentru pornografie infantilă și viol asupra unui minor