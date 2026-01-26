Bărbat din Mehedinți reținut și arestat preventiv pentru pornografie infantilă și viol asupra unui minor

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți au finalizat o anchetă gravă privind activitatea unui bărbat de 61 de ani, acuzat de pornografie infantilă și viol săvârșit asupra unui minor.

Ancheta a relevat că, în perioada noiembrie – decembrie 2025, bărbatul ar fi determinat o victimă minoră, în vârstă de 16 ani, să se filmeze cu telefonul mobil și să îi trimită imagini cu conținut sexual printr-o aplicație de mesagerie.

Mai mult, pe 13 ianuarie 2026, profitând de vulnerabilitatea victimei – care avea ușoară întârziere mintală și condiții materiale precare – acesta ar fi întreținut relații sexuale cu minorul, în scopul producerii de materiale pornografice.

Cercetările au scos la iveală și faptul că, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, bărbatul ar fi produs și stocat 26 de fișiere foto și video cu conținut sexual explicit, atât cu victima de 16 ani, cât și cu un alt minor.

Pe 23 ianuarie 2026, procurorii DIICOT Mehedinți au dispus reținerea bărbatului, iar în ziua următoare judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Autoritățile subliniază importanța sesizării imediat a oricăror cazuri de abuz asupra minorilor, pentru a proteja victimele și a aduce vinovații în fața legii.

Citește și: Polițiștii din Olt au aplicat 240 de sancțiuni într-un weekend pentru siguranța rutieră și prevenirea violenței