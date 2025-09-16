Olt: Minoră dispărută de acasă, căutată de poliţişti

Poliţiştii din orașul Balș caută o minoră, în vârstă de 16 ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

La data de 15 septembrie 2025, în jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 41 de ani, cu privire la faptul că fiica sa, Mirela Gabriela Tudor, de 16 ani, din aceeași localitate, a plecat voluntar de la domiciliu în noaptea de 14 spre 15 septembrie 2025 și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: înălțime aproximativ 1,60 m, greutate aproximativ 55 kg, ochi căprui, față ovală, păr șaten, drept, vopsit în nuanța roșu-roșcat, fără semne particulare.

Nu se cunosc obiectele vestimentare purtate de aceasta la momentul plecării.

Persoanele care dețin informații ce pot ajuta la găsirea minorei sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul unic de urgență 112.