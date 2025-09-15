Olt: Poliţist din Olt, erou. A salvat viaţa unui copil de patru ani

Un polițist aflat în timpul liber împreună cu soția și copilul său, în parcul „Constantin Poroineanu” din municipiul Caracal, a dat dovadă de curaj și spirit civic, salvând viața unui copil de aproximativ patru ani.

Claudiu, ajutor șef de post la Postul de Poliție Vlădila, din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Deveselu, a reușit să readucă la viață un micuț care nu mai respira.

Observând un grup de persoane strânse în jurul micuțului, care era învinețit la față și nu mai respira, colegul nostru a intervenit imediat. L-a așezat pe spate, i-a eliberat căile respiratorii, i-a aplicat insuflații și masaj cardiac, până când copilul și-a revenit. Ulterior, echipajul medical sosit la fața locului l-a preluat pentru îngrijiri de specialitate, potrivit IPJ Olt.

Promptitudinea și cunoștințele de prim-ajutor ale lui Claudiu au făcut diferența dintre viață și moarte pentru acel copil.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt îl felicită și îi mulțumește pentru modul exemplar în care a acționat. Gestul său demonstrează, încă o dată, că polițiștii sunt pregătiți să protejeze și să sprijine comunitatea, indiferent dacă se află sau nu în timpul serviciului.

