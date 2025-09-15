Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației a fost respinsă

Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului. S-au înregistrat 40 de voturi ”pentru”, 82 de voturi ”împotrivă” și o abținere. Votul a fost secret electronic, conform Agerpres.

Moțiunea, intitulată ”În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”, a fost semnată de 38 de senatori din Opoziție (28 de la AUR, șase neafiliați și patru de la ”Pace – Întâi România”).

