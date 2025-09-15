25.5 C
Craiova
luni, 15 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateMoțiunea simplă împotriva ministrului Educației a fost respinsă

Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației a fost respinsă

De Magda Dragu
Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației a fost respinsă
Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației a fost respinsă

Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului. S-au înregistrat 40 de voturi ”pentru”, 82 de voturi ”împotrivă” și o abținere. Votul a fost secret electronic, conform Agerpres.

Moțiunea, intitulată ”În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”, a fost semnată de 38 de senatori din Opoziție (28 de la AUR, șase neafiliați și patru de la ”Pace – Întâi România”). 

Citeşte şi: Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliţie după un accident grav în Capitală

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA