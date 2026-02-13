ABA Jiu: Controale ample pe linia gospodăririi apelor: amenzi de 195.000 lei și activitate suspendată la o fermă din zona Dunării

Inspectorii Administrația Bazinală de Apă Jiu au desfășurat, în perioada 9–13 februarie, acțiuni de control comune pentru verificarea respectării legislației în domeniul gospodăririi apelor.

În urma verificărilor din teren, au fost constatate mai multe nereguli, fiind dispuse următoarele măsuri:

💰 amenzi contravenționale în valoare totală de 195.000 lei;

⛔ suspendarea activității unui agent economic;

♻️ obligarea la aducerea terenului la starea inițială, conform legislației în vigoare.

Fermă de bovine Black Angus, sancționată sever

Unul dintre cazurile verificate vizează o fermă de bovine Black Angus, cu un efectiv de peste 640 de capete, amplasată pe raza UAT Cetate, în zona inundabilă a fluviului Dunărea.

În urma controalelor, s-a constatat că:

ferma funcționa fără acte de reglementare emise de Apele Române;

activitatea era desfășurată în afara cadrului legal;

amplasamentul se afla într-o zonă recunoscută ca predispusă la inundații.

Ca urmare, inspectorii au dispus:

suspendarea activității fermei;

aplicarea unei amenzi de 120.000 lei.

Reprezentanții instituției precizează că informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora ferma ar fi fost inundată din cauza intervențiilor A.B.A. Jiu, nu sunt conforme cu realitatea, întrucât operatorul economic nu deținea autorizații legale.

Alte sancțiuni în Gorj și Dolj

În cadrul aceleiași acțiuni, au mai fost verificate societăți comerciale:

în UAT Novaci (Gorj) – amendă de 35.000 lei;

în UAT Cârcea (Dolj) – amendă de 40.000 lei.

„Respectarea legii nu este opțională”

Directorul A.B.A. Jiu, ing. Daniel Naicu, a subliniat că aceste acțiuni demonstrează angajamentul instituției pentru aplicarea unitară și fermă a legislației în domeniul gospodăririi apelor.

„Subliniem clar că instituția noastră nu poate fi făcută responsabilă pentru activități desfășurate fără acte legale. Respectarea legii nu este opțională și se aplică tuturor, fără excepții.”

Inspectorii au anunțat că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru protejarea resurselor de apă, a mediului și a siguranței comunităților.

