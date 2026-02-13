Incendiu devastator în Sectorul 6: o femeie a murit, mai multe mașini distruse pe Bulevardul Constructorilor

Un incendiu puternic a izbucnit vineri, 13 februarie 2026, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei, cu urmări tragice. O femeie de 51 de ani a fost găsită decedată în interiorul unui autoturism electric cuprins de flăcări, iar o altă persoană a fost transportată la spital cu arsuri.

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul a fost lichidat, iar echipele de intervenție lucrează pentru răcirea zonei afectate.

Intervenție de amploare: pompieri, polițiști și echipaje medicale la fața locului

Alarma s-a dat în jurul orei 13:00, prin apel la 112. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, ambulanțe și polițiști din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție.

În zonă au fost mobilizate și echipaje ale Brigăzii Rutiere pentru asigurarea perimetrului și fluidizarea traficului.

Din primele informații, incendiul s-ar fi manifestat generalizat la un autovehicul electric, iar flăcările s-au extins ulterior la alte mașini parcate în apropiere.

O victimă decedată și un rănit transportat la spital

În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie de 51 de ani. În ciuda eforturilor de resuscitare, medicii au declarat decesul acesteia.

Cea de-a doua persoană, conducătorul auto, a reușit să se autoevacueze, însă a suferit arsuri pe suprafața corpului. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost ulterior transportată la spital.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații oficiale privind cauza izbucnirii incendiului.

