Fraudă în sistemul SUMAL și furt de lemn la Târgu Jiu. Bărbat reținut de polițiști

Un bărbat de 40 de ani a fost reținut de polițiști, fiind acuzat că ar fi falsificat date în sistemul informatic SUMAL 2.0 și ar fi sustras material lemnos din partizi administrate de autorități silvice.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol Gorj au continuat cercetările într-un dosar penal ce îl vizează pe bărbat.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 30 ianuarie 2024 – 11 ianuarie 2025, precum și în zilele de 6 și 22 martie 2025, acesta ar fi introdus date informatice neconforme cu realitatea în aplicația SUMAL 2.0.

În total, ar fi fost emise 13 avize de însoțire a materialului lemnos cu informații false privind:

destinatarul masei lemnoase

proveniența lemnului

punctele de descărcare

Destinatarii înscriși în documente nu ar fi avut cunoștință despre existența acestor avize.

Lemn sustras din Ocolul Silvic Târgu Jiu

Totodată, în perioada februarie–martie 2025, bărbatul ar fi sustras 5,845 metri cubi de material lemnos din Ocolul Silvic Târgu Jiu, generând un prejudiciu estimat la 1.875 de lei.

Acuzații grave și reținere pentru 24 de ore

Pe numele său au fost reținute următoarele infracțiuni:

introducerea/modificarea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, în formă continuată

fals informatic în formă continuată

furt de material lemnos în formă agravată

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetul de pe lângî Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.

