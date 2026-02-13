Agresiune și furt în taxi, la Târgu Jiu. Un tânăr, reținut după ce și-a atacat fosta concubină

Un conflict violent între doi foști concubini a dus la reținerea unui tânăr de 21 de ani din Targu Jiu, după ce acesta ar fi agresat-o pe fosta parteneră și i-ar fi sustras bani din geantă, în timp ce se aflau într-un taxi.

Potrivit IPJ Gorj, incidentul s-a petrecut în jurul orei 19:00, când femeia de 31 de ani se deplasa spre domiciliu împreună cu fostul concubin.

Tânărul ar fi profitat de neatenția acesteia și i-ar fi sustras 500 de lei din geanta aflată pe bancheta din spate a autoturismului. Ulterior, pe fondul unui conflict verbal provocat de gelozie, acesta ar fi strâns-o de gât.

Ordin de protecție încălcat

Din verificările efectuate, s-a stabilit că bărbatul încălcase un ordin de protecție emis de Judecatoria Targu Jiu în iunie 2025. Acesta îi interzicea să se apropie la mai puțin de 100 de metri de fosta concubină.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru:

furt

lovire sau alte violențe

încălcarea ordinului de protecție

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj.

Istoric tensionat între cei doi

Ancheta a scos la iveală un istoric amplu de conflicte între cei doi, incluzând:

fapte anterioare de violență în familie,

amenințări,

furturi din locuința comună,

ordine de protecție provizorii.

De asemenea, în iulie 2025, femeia ar fi fost cercetată pentru distrugere prin incendiere, iar în ianuarie anul acesta a fost reținută pentru lovire sau alte violențe asupra fostului concubin.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care au avut loc faptele.

