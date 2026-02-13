Bărbat reținut după ce a fost prins cu pompă și recipiente de carburant într-un ansamblu rutier, în Vâlcea

Polițiștii din Brezoi au oprit, ieri, în trafic un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, condus de un bărbat de 28 de ani, pentru furt calificat.

În urma controlului, oamenii legii au descoperit:

O pompă de transfer carburant prevăzută cu furtunuri flexibile;

Mai multe recipiente goale, care prezentau miros specific de motorină.

Verificările au arătat că, la data de 4 octombrie 2025, la momentul comiterii faptei, același bărbat ar fi condus ansamblul rutier implicat.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

Totodată, polițiștii au dispus:

Indisponibilizarea ansamblului rutier (cap tractor și semiremorcă);

Aplicarea unei sancțiuni contravenționale de 12.000 de lei, pentru utilizarea unui card de conducător auto diferit de cel emis pe numele șoferului.

