Rubio avertizează Europa: „Trăim într-o nouă eră geopolitică” înaintea discursului de la München

Secretarul de Stat american Marco Rubio a transmis un avertisment ferm liderilor europeni înaintea participării sale la Conferinta de Securitate de la Munchen, vorbind despre un „moment definitoriu” și o „nouă eră geopolitică”.

Rubio conduce delegația SUA la primul mare eveniment internațional după ce președintele Donald Trump a reaprins tensiunile cu Europa, inclusiv prin declarațiile privind anexarea Groenlandei.

Relația transatlantică, pusă la încercare

Aproximativ 50 de lideri mondiali participă la reuniunea de la München, unde principalele teme sunt:

viitorul NATO,

războiul din Ucraina,

tensiunile cu China,

un posibil acord nuclear SUA–Iran.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că legăturile transatlantice rămân „strânse și importante”, potrivit BBC.

În schimb, președintele Franței, Emmanuel Macron, a insistat că Europa trebuie să se pregătească pentru mai multă independență față de SUA.

Groenlanda, noul punct fierbinte

Tensiunile s-au amplificat după ce Donald Trump a susținut că Groenlanda este vitală pentru securitatea națională a SUA.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a anunțat că se va întâlni cu Rubio pentru a discuta declarațiile privind teritoriul semi-autonom danez.

Mulți lideri europeni consideră aceste poziții un punct de cotitură în relația cu Washingtonul.

Apărarea europeană și presiunea pentru cheltuieli mai mari

Ministrul olandez de externe, David van Weel, a recunoscut că „lumea s-a schimbat” și că Europa trebuie să-și intensifice eforturile de apărare.

Mai multe state NATO, inclusiv Olanda, au convenit să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035, în urma presiunilor venite din partea administrației Trump.

Germania și viitorul NATO

Conferința este deschisă de cancelarul german Friedrich Merz, iar ministrul german de externe Johann Wadephul a declarat că obiectivul este redefinirea elementelor care țin NATO unită.

Președintele conferinței, Wolfgang Ischinger, avertizează că ordinea internațională bazată pe principii comune nu mai este la fel de sigură ca în trecut.

Rubio: „Lumea se schimbă rapid”

Întrebat dacă mesajul său va fi mai conciliant decât cel al vicepreședintelui american de anul trecut, Rubio a declarat:

„Trăim într-o nouă eră geopolitică și va fi nevoie ca toți să reexaminăm cum arată aceasta și care va fi rolul nostru.”

