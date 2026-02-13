Ilie Bolojan, după anunțul recesiunii: „Nu traversăm o criză, ci o corecție economică necesară”

Premierul Ilie Bolojan a reacționat după publicarea datelor oficiale ale Institutul National de Statistica (INS), care arată că România a intrat în recesiune tehnică. Șeful Guvernului susține că situația era „anticipată și inevitabilă” și face parte dintr-o tranziție economică majoră.

Potrivit premierului, România a început trecerea de la un model economic bazat pe deficit și consum – „aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător” – la unul fundamentat pe:

investiții,

productivitate,

exporturi,

disciplină bugetară.

„Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții”, a transmis Ilie Bolojan.

Ce s-a întâmplat în 2024 și 2025

Premierul a explicat că anul 2024 a fost unul atipic:

deficit bugetar de 8-9% din PIB

deficit extern de 8,2% din PIB

creștere economică sub 1%

În plus, potrivit INS, în prima parte a anului 2024 România s-a confruntat deja cu recesiune tehnică, cu scăderi de -0,4% în primele două trimestre.

În 2025, în schimb:

s-a realizat o corecție fiscală de aproximativ 1% din PIB

creșterea economică a fost de 0,6%

accentul s-a mutat pe investiții reale și factori structurali

„În 2024 am cheltuit mult, dar am crescut puțin. În 2025 avem disciplină fiscală, dar o creștere similară”, a explicat premierul.

„Nu este o criză, ci o corecție”

Ilie Bolojan susține că România nu traversează o criză economică, ci o perioadă de ajustare necesară pentru stabilitate și dezvoltare sustenabilă.

„Consolidarea fiscală nu este un scop în sine, ci o condiție pentru stabilitate, credibilitate și dezvoltare sustenabilă”, a mai transmis șeful Executivului.

