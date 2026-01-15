Mai multe cartiere din Craiova, din nou fără căldură

Iar au crăpat conductele. Mai multe zone din cartiere diferite ale Craiovei vor rămâne fără căldură, dacă nu au rămas deja, până mâine după-amiază din cauza unei avarii a SE Craiova. Este vorba de zeci de puncte termice afectate.

SE Craiova a anunţat că opreşte agentul termic începând de astăzi, ora 15.30, până mâine la aceeaşi oră.

Comunicatul integral, mai jos:

„Societatea Electrocentrale Craiova S.A. anunta ca, in data de 15.01.2026, in scopul eliminarii unei avarii aparuta pe reteaua primara de termoficare in Municipiul Craiova in zona Hotel Ramada, se opreste furnizarea de agent termic incepand cu ora 15.30 pana in data de 16.01.2026 ora 15.30.

Vor fi afectati consumatorii arondati punctelor termice: PT 4,2,5,11,3,1,20,21,17,15 Brazda lui Novac PT P.Unirii, PT Vasile Conta, PT Romul, PT Patria, PT Revolutiei, PT 15,13,14,11,8,9,5,12,7,6 Calea Bucuresti, PT Horia, PT Mihai Viteazul, PT Filarmonica, PT Horezu, PT 23 August, PT 1,2,3,4 1 Mai, PT 1,2 Romanescu.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si precizam ca vom face toate eforturile necesare pentru remedierea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil“.

