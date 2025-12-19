Colinde și daruri pentru persoanele vârstnice din cadrul Centrului social „Sfinții Doctori Cosma și Damian”

Persoanele vârstnice din cadrul Centrului social „Sfinții Doctori Cosma și Damian” al Arhiepiscopiei Craiovei au fost implicate, în această perioadă, într-o serie de activități spirituale, recreative și culturale, desfășurate în contextul apropierii Sfintelor Sărbători de Crăciun.

Serbare de Crăciun și colinde interpretate de elevi

Săptămâna aceasta, beneficiarii centrului au participat la tradiționala serbare de Crăciun, în cadrul căreia Corul centrului a prezentat un program de colinde și poezii specifice sărbătorilor de iarnă.

De asemenea, seniorii au primit vizita unui grup de elevi din clasele a V-a și a VI-a de la Colegiul Național „Carol I” din Craiova, coordonați de prof. Nica Isabela Marilena, care au interpretat colinde tradiționale sub îndrumarea prof. Mihaela Vasilcoiu.

Copiii le-au oferit daruri beneficiarilor centrului, iar la rândul lor au primit ornamente handmade, realizate în cadrul orelor de terapie ocupațională.

Program special susținut de rapsodul Ion Crețeanu

Un moment deosebit a fost marcat de prezența cunoscutului rapsod popular Ion Crețeanu, artist autentic și promotor al folclorului tradițional românesc, distins în anul 2020 cu titlul de „Tezaur Uman Viu” de către Ministerul Culturii.

Îndrăgitul rapsod a susținut un program special de folclor tradițional, colinde și pricesne, adresat seniorilor, subliniind importanța păstrării și valorizării tradițiilor autentice.

Spectacole de folclor și datini tradiționale

În această perioadă, beneficiarii centrului au participat și la spectacole susținute de Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” din Craiova, organizate la Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri”, precum și la Cercul Militar Craiova, în cadrul evenimentului „Alaiul Datinilor – Din bătrâni, din oameni buni”, organizat de Secția de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale – Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj.

Activități spirituale și dialog duhovnicesc

Tot în perioada premergătoare Crăciunului, părintele Ștefan Bărbulescu, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei, s-a aflat în mijlocul seniorilor, vorbindu-le despre semnificația Sfintelor Sărbători și despre Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

În continuare, a avut loc un dialog deschis cu beneficiarii centrului, iar părintele consilier a oferit iconițe persoanelor vârstnice.

Vizite culturale și incursiuni în trecut

Luna decembrie a inclus și activități culturale, precum vizitarea, cu acces gratuit, a Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei, precum și a expoziției de pictură „Je reviens tout de suite!”, semnată de artistul plastic craiovean Florin Grădinaru, găzduită de Alianța Franceză din Craiova.

Seniorii au fost invitați, totodată, să redescopere atmosfera copilăriei și a satului tradițional, prin documentare și fotografii vechi, în cadrul unui eveniment organizat de Secția de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale – Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj.

