Catedrala Națională, deschisă pentru vizitare în perioada sărbătorilor de iarnă

Catedrala Națională va fi deschisă zilnic, în intervalul 09:00 – 17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026.

Cu prilejul sărbătorilor Nașterii Domnului, Anului Nou și Botezului Domnului, pelerinii și vizitatorii din țară și din străinătate vor avea posibilitatea să viziteze și să se închine în Catedrala Națională.

Reprezentanții Patriarhiei precizează că, în această perioadă, Catedrala Națională va fi deschisă exclusiv pentru vizitare. Slujbele religioase urmează să fie oficiate în continuare în:

Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, de pe Colina Patriarhiei,

Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi închisă din nou publicului, pentru continuarea lucrărilor la interior.

