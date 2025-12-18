Peste 65,5 milioane de lei plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficii sociale

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dolj anunță că, în perioada 15–19 decembrie 2025, virează peste 65,51 milioane de lei pentru plata beneficiilor de asistență socială acordate persoanelor vulnerabile din județ.

Sumele vizează plata Venitului Minim de Incluziune (VMI), a indemnizațiilor pentru persoanele diagnosticate cu TBC și HIV/SIDA, a alocațiilor de plasament, a beneficiilor din cadrul programului Junior Centenar, precum și a ajutorului și suplimentului pentru încălzirea locuinței.

Plăți pentru VMI, TBC, HIV și plasament

AJPIS Dolj va vira următoarele sume:

peste 9,6 milioane de lei pentru 20.475 beneficiari ai Venitului Minim de Incluziune;

peste 232.000 de lei pentru 265 beneficiari ai indemnizației lunare de hrană pentru persoane cu TBC;

peste 378.000 de lei pentru 368 beneficiari ai alocației lunare de hrană pentru persoane cu HIV/SIDA;

peste 2,21 milioane de lei pentru 1.573 beneficiari de alocații de plasament, indemnizații de sprijin pentru plasament și indemnizații pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție.

Pe 17 decembrie 2025, au fost efectuate plăți prin mandat poștal, în valoare de peste 9,81 milioane de lei, pentru 20.200 beneficiari, iar pe 19 decembrie 2025, vor fi achitate peste 2,62 milioane de lei prin cont bancar, pentru 2.481 beneficiari.

Sume virate pentru programul Junior Centenar

În perioada 15–16 decembrie 2025, AJPIS Dolj a virat suma de 1,176 milioane de lei pentru 980 de beneficiari ai Programului Guvernamental „Growth – Contul individual de economii Junior Centenar”.

Ajutoare pentru încălzirea locuinței

Totodată, în perioada 17–19 decembrie, agenția va transfera fonduri către cele 111 primării din județul Dolj pentru plata ajutorului și suplimentului de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, conform Legii nr. 226/2021:

peste 51 milioane de lei pentru 45.611 beneficiari, reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2025 – martie 2026;

peste 914.000 de lei pentru 45.735 beneficiari, reprezentând suplimentul pentru încălzire aferent lunii noiembrie 2025.

