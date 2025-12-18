(VIDEO) Dolj: Tânăr reținut pentru violență asupra fostei concubine, în Amărăștii de Jos

Polițiștii din Daneți au reținut, ieri, pentru 24 de ore, un tânăr de 31 de ani, din comuna Amărăștii de Jos, bănuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Incidentul a avut loc în cursul zilei de 2 decembrie, când polițiștii au fost sesizați de o tânără de 27 de ani, din aceeași localitate, care a reclamat că a fost agresată fizic de fostul concubin.

Potrivit verificărilor efectuate de oamenii legii, pe strada Pipera din comuna Amărăștii de Jos, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe fosta concubină, provocând un scandal care a tulburat ordinea și liniștea publică.

La fața locului a intervenit și un echipaj de prim-ajutor din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Dolj.Femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma cercetărilor și a probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Dolj.

Astăzi, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

