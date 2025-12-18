Restricții de circulație în centrul Craiovei, pe 22 decembrie, pentru ceremonia Zilei Revoluției

Primăria Municipiului Craiova anunță instituirea unor restricții temporare de circulație, luni, 22 decembrie, cu ocazia desfășurării ceremoniei militare dedicate Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății. Evenimentul va avea loc în Piața A. I. Cuza.

Astfel, în intervalul orar 10:00 – 13:30, circulația rutieră va fi închisă pe următoarele artere:

strada A. I. Cuza, pe tronsonul cuprins între intersecția cu Calea Unirii și intersecția cu strada Arieș;

strada Popa Șapcă.

Accesul în zona restricționată va fi permis autovehiculelor cu regim de circulație prioritară, riveranilor care nu au alt acces către proprietăți, precum și autovehiculelor care transportă persoane cu dizabilități.

Pe durata restricțiilor, traficul rutier va fi deviat pe străzile adiacente. Autoritățile solicită conducătorilor auto să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită.

