Craiova: Minor plecat dintr-un centru de plasament, căutat de poliție

De Magda Dragu
Polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizaţi, în această după-amiază, de o femeie, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că în jurul orei 7.00, Darius Gheorghe Urziceanu, de 13 ani, a plecat din centrul unde este instituționalizat către școală și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,50 m, greutate 45 de kg, părul negru, scurt, ochii căprui, fața ovală, ten măsliniu.

Minorul este cunoscut cu multiple plecări voluntare.

La momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu pantaloni scurți de culoare neagră cu imprimeuri tip scris de culoare albastru și roșu, tricou de culoare neagră, iar în picioare purta o pereche de pantofi sport de culoare alb.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la minorul dispărut sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

