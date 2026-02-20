5.6 C
Știri de ultima orăLocalDoljAdolescentă dispărută din Germania, găsită la Craiova

Adolescentă dispărută din Germania, găsită la Craiova

De Daniela Moise

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj au identificat joi o adolescentă, de 15 ani, dispărută din Germania.

Minora a fost declarată dispărută și pusă în urmărire internațională de autoritățile germane pe 12 februarie.

În urma exploatării cu celeritate a unor date și informații, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au găsit-o pe minoră într-o locuință din municipiul Craiova.

Adolescenta, care este originară din județul Suceava, dar deține dublă cetățenie, a fost preluată de reprezentanții DGASPC Dolj, fiind informată familia și autoritățile germane.

Minora le-a declarat polițiștilor că pe timpul plecării nu a fost victima vreunei infracțiuni.

