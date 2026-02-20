Adolescentă dispărută din Germania, găsită la Craiova

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj au identificat joi o adolescentă, de 15 ani, dispărută din Germania.

Minora a fost declarată dispărută și pusă în urmărire internațională de autoritățile germane pe 12 februarie.

În urma exploatării cu celeritate a unor date și informații, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au găsit-o pe minoră într-o locuință din municipiul Craiova.

Adolescenta, care este originară din județul Suceava, dar deține dublă cetățenie, a fost preluată de reprezentanții DGASPC Dolj, fiind informată familia și autoritățile germane.

Minora le-a declarat polițiștilor că pe timpul plecării nu a fost victima vreunei infracțiuni.

