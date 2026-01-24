1.8 C
Craiova
sâmbătă, 24 ianuarie, 2026
Dolj: Tânăr fără permis de conducere, urmărit de polițiști după ce nu a oprit la semnal

De Daniela Moise

Poliţişti din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Coșoveni, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru supravegherea și controlul traficului rutier, joi, 22 ianuarie, la ora 23.50, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism ce circula pe strada Teilor, din comuna Malu Mare.

Conducătorul autoturismului nu s-a conformat semnalului, mărind viteza de deplasare, fapt pentru care polițiștii au pornit în urmărirea acestuia.

După aproximativ 400 m, autoturismul a derapat și a lovit mai multe obiecte din ciment, provocând avarii autoturismului. Conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, din localitate, a fost imobilizat de către polițiști.

Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul înregistrat fiind unul negativ. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

