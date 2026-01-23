Șeful PNL Craiova, Teodor Sas, propune centrale pe gaz în punctele termice: „O centrală pe gaz de aproximativ 2,5 MW ar asigura căldura pentru 7-800 de apartamente și ar costa undeva la 100-150.000 de euro”

Președintele PNL Craiova, consilierul local Teodor Sas, a declarat, astăzi, că singura soluție pentru rezolvarea problemei căldurii în municipiu este montarea de centrale pe gaz în punctele termice. Investiție s-ar ridica la circa 10-15 milioane de euro



„Lipsa căldurii din apartamentele locuitorilor racordați la rețeaua publică de termoficare este acum o mare problemă pentru craioveni. Avariile la această rețea nu sunt de ieri de azi, sunt de foarte mulți ani și, din păcate, administrația actuală nu a luat nicio măsură în acest sens în ultima perioadă și nici nu a prevăzut ceea ce era logic să se întâmple la un moment dat. În municipiul Craiova sunt 105 puncte termice, din care circa 30 au fost modernizate în trecut. De asemenea, există și centrale pe gaz ,din care o parte funcționează, iar o parte au fost lăsate în paragină. Locuitorii racordați la cele care funcționează nu au rămas fără căldură atunci când a fost avarie la CET. Soluția mea și a specialiștilor cu care m-am consultat este de a monta centrale pe gaz în punctele termice din municipiul Craiova. Este o soluție mult mai ieftină, mult mai ușor de implementat și mult mai rapidă. După estimarea mea, până în iarna anului viitor această investiție ar putea fi realizată. De asemenea, dacă aceste investiții ar fi început în urmă cu câțiva ani, nu am fi asistat la această problemă în municipiul Craiova’, a spus Teodor Sas.

O centrală pe gaz ar asigura căldura pentru 800 de apartamente și ar costa maxim 150.000 de euro



‘Solicit doameni primar să nu mai caute vinovați, să își asume responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă cu căldura craiovenilor și, împreună cu specialiști din domeniu, să găsească soluții. Eventual să se consulte cu primari din țară în ale căror orașe pe care le conduc nu există astfel de probleme. O centrală pe gaz de aproximativ 2,5 MW ar asigura căldura pentru 7-800 de apartamente și ar costa undeva la 100-150.000 de euro. 100 de puncte termice, suma totală ar fi de 10-15 milioane euro. Adică 10 milioane de euro a constat IntenCity anul trecut. Cred că cu cele 3 ediții de IntenCity, câți bani s-au cheltuit acolo, se rezolva această problemă. Se dotau punctele termice cu centrale pe gaz și 30.000 de apartamente din municipiul Craiova și aproximativ 30% din școlile și grădinițele din municipiul Craiova nu ar fi rămas fără căldură acum’, a mai spus președintele PNL Craiova.

Sas crede că licitația-mamut de 500 de milioane de euro nu se justifică



Sas susține că soluția Primăriei Craiova de a achiziționa un teren cu 1,5 milioane de euro și a concesiona construirea unei noi centrale termice de către un privat nu reprezintă o soluție.



‘Se vorbește și în presă de acea achiziție de teren de 1,5 milioane de euro pentru ca un privat să construiască acolo o centrală termică. În primul rând, durează mulți ani de zile să faci o centrală termică. În al doilea rând, nu știm dacă există acel privat care să construiască acea centrală termică. În al treilea rând, am văzut niște costuri estimate de 500 de milioane de euro. Atât pune la bătaie Primăria Craiova în acea licitație – 500 de milioane de euro pentru plata energiei termice furnizate de o eventuală construire de către un privat a unei centrale termice lângă actualul CET. Nu asta reprezintă soluția pentru craioveni’, susține președintele organizației municipale a PNL. Potrivit datelor licitației din cele 500 de milioane de euro, 200 de milioane ar reprezenta costul investiției. Restul reprezintă consumul pe care îl va factura firma care va construi centrala.

Rețeaua de termoficare din Craiova, veche de 50 de ani



Potrivit fostului viceprimar al Craiovei, rețeaua de termoficare din municipiu este veche, ‘are undeva la 50 de ani’, și investiții în această rețea au fost făcut de puține ori.



‘În ultimele două săptămâni au fost avarii atât la CET 2, cât și în rețeaua de transport primar al energiei termice, de la CET către punctele termice. (…) Actuala administrație nu are nicio scuză în acest sens, fiindcă doamna primar conduce Craiova de 14 ani. Dar e mai simplu să cauți vinovați. Sincer, nu înțeleg ieșirile pe care le-a avut: să dea vina ba pe premier, ba pe alți oameni. Nu poți să spui că nu ești vinovat, atunci când conduci orașul de 14 ani. Sigur, CET-ul nu este în subordinea Primăriei. Dar tu conduci orașul și știi problemele cu care se confruntă CET-ul. Până la urmă, știi câte sesizări au fost din cartierul Bariera Vâlcii cu privire la poluarea pe care o face CET-ul în acea zonă’, a mai afirmat Teodor Sas.

Ce a spus Olguța Vasilescu duminică



Primarul din Craiova, Olguța Vasilescu, a declarat duminică, într-o conferință de presă susținută în fața SC Electrocentrale Craiova, firma care produce energia termică a orașului, dar și agentul termic primar pentru compania Ford, că premierul Ilie Bolojan a refuzat să aloce suma de 350 de milioane de lei pentru reparații la grupurile energetice, motiv pentru care rețeaua a cedat, iar locuitorii și producătorul de automobile au rămas fără căldură de cinci ori în două săptămâni, de fiecare dată mai mult de 24 de ore.



La conferința de presă au venit și președinți de asociații de proprietari din oraș care i-au solicitat premierului să aloce suma de 50 de milioane de lei către Electrocentrale Craiova, societate care aparține Guvernului României.



‘Sunt aici și președinți de asociații de proprietari pentru a-l face pe domnul Ilie Bolojan să conștientizeze că această centrală îi aparține. Această centrală aparține Guvernului României și nu Primăriei Craiova. În această centrală nu poate să facă investiții decât Guvernul României. În urmă cu câteva luni, ministrul Energiei a solicitat prin memorandum Guvernului României suma de 350 de milioane de lei pentru a face reparații la grupurile energetice, așa cum s-au făcut în fiecare an, pentru a lua trei CAF-uri, variantă de backup pentru perioada în care nu funcționează cele două grupuri energetice și pentru a plăti o parte din datoriile acestei societăți. Domnul Ilie Bolojan a considerat că nu este importantă această societate, a considerat că este o gaură neagră în care nu mai trebuie să investească, deși această societate introduce în bandă 100 de Megawați în fiecare an, această societate asigură încălzirea orașului Craiova. Această societate asigură, de asemenea, energia necesară pentru producătorul Ford, care este al doilea producător din România și al doilea plătitor de taxe din România’, a spus Olguța Vasilescu.