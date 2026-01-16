Să treacă iarna, să vopsiți marcajele!

Parcă se văd, dar parcă nu se văd. Șoferii care circulă prin Craiova, dar și pietonii se plâng că unele marcajele rutiere au devenit practic invizibile. După sezonul rece, unele treceri de pietoni sunt marcate pe jumătate. La fel și alte marcaje, iar asta înseamnă un risc enorm de accidente rutiere. Unde mai pui că sunt șoferi care le ignoră, oricât de vizibile ar fi. Prin urmare, sunt craioveni care spun că autoritățile trebuie să se grăbească și imediat după trecerea sezonului rece să pregătească vopseaua pentru marcajele rutiere.

“Am mai scris despre această problemă și mă repet în ideea că poate la Sistematizarea circulației se sezizează un responsabil vis a vis de trecerile de pietoni care nu sunt marcate corespunzător(vopsea luată, sau vopsite cu negru peste galben iar în lumina farurilor nu se mai înțelege ce sunt) și mai ales neluminate corespunzător, mai ales acum iarna…cum este și azi ceață, cu greu se observa pietonii de către șoferi, mai ales că mulți dintre noi știm bine că ne aruncăm pe trecere. Astfel de exemple sunt la Agronomie, dar în drumul meu sunt asemănatoare si la Carol și pe strada Amandina.”, spune o craioveancă.

trecere de pietoni la Facultatea de Agronomie/sursa foto>Facebook

Marcaje rutiere șterse, dar și ignorate

Noroc că aceste marcaje rutiere de pe carosabil sunt semnalizate și cu un indicator rutier, dar și acestea sunt adeseori ignorate atât de șoferi, cât și de pietoni.

Totuși, cei mai indignați de această situație sunt pietonii. Aceștia spun că trec strada cu frica-n sân. Mulți dintre ei cred că unele accidente rutiere, în ultima perioadă, s-au produs și din cauza marcajelor rutiere, care s-au șters.Și șoferii sunt indignați, pentru că pe unele străzi din oraș nici liniile ce separă benzile de circulație nu se mai văd după iarnă. Majoritatea spus că nu o singură dată s-au pomenit în situații dificile din cauza lipsei marcajului rutier. „Trebuie să fie permanent marcate, pentru șoferi este foarte important. Noi vedem semnele, dar uneori când e aglomerat, te uiți la drum. Nu prea se vede, pentru că nu se face calitativ ”, spune un craiovean.

Cine trebuie sa faca marcajele rutiere

„Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform competențelor ce îi revin, cu avizul poliției rutiere, este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, și să le mențină în stare corespunzatoare. (…) În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizării sau a semnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum și a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contravențional, civil sau penal, în condițiile legii”, se arată în Codul Rutier.

În Craiova, administratorul drumului este primăria, iar ECO Urbis, societatea care se ocupă de trasarea acestor marcaje rutiere. Reprezentanții societății care administrează domeniul public al orașului au făcut următoarea precizare: „De regulă, lucrările de refacere a marcajelor rutiere la trecerile de pietoni pot fi făcute când temperatura stratului de asfalt permite, conform fișei produsului (vopsea), și carosabilul este uscat.În situații de excepție, se pot face mici reparații, condiția fiind ca asfaltul să fie uscat”.