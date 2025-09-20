27.8 C
Vâlcea: Bărbat salvat de pompieri dintr-o fântână adâncă de 15 metri

De Daniela Moise
Pompierii militari vâlceni au fost solicitați sâmbătă pentru salvarea unui bărbat blocat într-o fântână adâncă de 15 m, în localitatea Grădiștea.

S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Stației de Pompieri Grădiștea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Echipajele operative sosite la locul evenimentului au constatat că un bărbat este blocat la circa 15 m adâncime, într-o fântână.
Cu ajutorul tehnicilor specifice, salvatorii vâlceni au reușit extragerea în siguranță a persoanei, intr-un timp foarte scurt.

Bărbatul a fost scos din fântână conștient și cooperant, iar după evaluarea medicala a echipajului SMURD a refuzat transportul la spital.

