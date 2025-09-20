27.8 C
Craiova
sâmbătă, 20 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalVâlceaVâlcea: Bărbat reținut pentru încălcarea unui ordin de protecție

Vâlcea: Bărbat reținut pentru încălcarea unui ordin de protecție

De Daniela Moise
Vâlcea: Bărbat reținut pentru încălcarea unui ordin de protecție
Vâlcea: Bărbat reținut pentru încălcarea unui ordin de protecție

Polițiștii municipiului Râmnicu Vâlcea au reținut vineri un bărbat pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că joi seară, în jurul orei 21.00, bărbatul s-ar fi deplasat la adresa de domiciliu a fostei concubine, din comuna Bujoreni, și ar fi refuzat să părăsească locuința.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar vineri bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările fiind continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale.

Citeşte şi: Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un copac în pădure

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA