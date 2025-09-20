Vâlcea: Bărbat reținut pentru încălcarea unui ordin de protecție

Polițiștii municipiului Râmnicu Vâlcea au reținut vineri un bărbat pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că joi seară, în jurul orei 21.00, bărbatul s-ar fi deplasat la adresa de domiciliu a fostei concubine, din comuna Bujoreni, și ar fi refuzat să părăsească locuința.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar vineri bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările fiind continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale.

