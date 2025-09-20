Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un copac în pădure

Un bărbat de 39 de ani a murit, vineri, după ce a fost lovit de un copac, într-o zonă greu accesibilă de munte din Maramureș. Mai multe echipaje au ajuns la locul accidentului, dar n-au putut face nimic pentru victimă.

Salvamont Maramureş a fost solicitat, vineri, pentru o intervenţie în zona greu accesibilă a localităţii Baia Mare, pe Valea Roşie.

Bărbatul accidentat era inconştient, în stop cardio-respirator în urmă unei lovituri cauzate de un copac prăbuşit peste el.

„Odată ajunşi la persoană accidentată, salvatorii au efectuat manevrele care se impun în astfel de cazuri. Din păcate tânărul de 39 ani suferise leziuni incompatibile cu viaţa”, au transmis salvamontiştii.

Trupul bărbatului va fi coborât de salvamontisti şi va fi predat echpajului de la IML.

