Șoferița beată care a accidentat mortal un bărbat aflat pe scuter și a fugit a fost arestată preventiv

O femeie de 29 de ani din București a fost arestată preventiv pentru 30 de zile după ce a urcat băută la volanul unei mașini furate, cu permisul suspendat, și a accidentat mortal un bărbat care circula pe un scuter în Popești-Leordeni.

Joi dimineaţă, în jurul orei 05.31, poliţiştii au fost sesizaţi prin 112 că, pe o stradă din localitatea Popeşti-Leordeni, se află o persoană decedată în afara părţii carosabile.

Din primele cercetări a rezultat că o șoferiţă a intrat pe contrasens şi l-a lovit în plin pe bărbatul de 54 de ani, fost jandarm, care mergea pe scuter. Şoferul unei camionete care venea din sens opus a evitat în ultima clipă să fie şi el acroşat. Femeia şi-a continuat apoi drumul cu trei roţi pe jantă.

În jurul orei 11.30, poliţiştii Serviciului Rutier Ilfov au depistat persoana bănuită de comiterea faptei, dormind în mașina avariată într-o parcare de pe Autostrada A0, la 10 km de locul accidentului. Femeia de 29 de ani, din municipiul Bucureşti, având dreptul de conducere suspendat. A fost testată cu aparatul alcooltest care a indicat o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, poliţiştii au descoperit că maşina nu era a ei, fiind luată de la proprietar fără ştirea acestuia, motiv pentru care femeia este cercetată şi pentru furt.

Femeia a susţinut la audieri că nu a realizat că a omorât un om, crezând că a dat cu maşina într-o groapă. Tot ea a recunoscut în faţa poliţiştilor că a băut în acea noapte, inainte de a se urca la volan, alături de un bărbat, proprietarul maşinii.

Femeia este arestată preventiv pentru 30 zile.

