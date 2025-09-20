Bărbat înjunghiat mortal în urma unei dispute între frați pentru un teren

Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar altul rănit, după ce conflictul dintre doi fraţi pentru un teren a degenerat, vineri, la Ţăndărei, în judeţul Ialomiţa. O femeie și trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore.

Trupele speciale, jandarmi şi poliţişti locali au intervenit pentru a asigura zona, informează News.ro.

„La data de 19 septembrie 2025, în jurul orei 15.30, IPJ Ialomiţa a fost sesizat despre faptul că, în Ţăndărei, are loc o agresiune între mai multe persoane, una dintre acestea fiind înjunghiată. Poliţiştii s-au deplasat urgent la faţa locului, pentru aplanarea conflictului”, a transmis IPJ Ialomiţa.

Din primele verificări, a reieşit că cinci persoane s-au agresat reciproc.

„În urma evenimentului, două persoane au suferit leziuni, ambele fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Unul dintre bărbaţi, cel care a fost înjunghiat, a decedat. Conflictul a pornit de la disputa pe un teren şi a fost iniţiat între doi fraţi care locuiesc pe aceeaşi stradă”, a adăugat sursa citată.

O femeie și trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore

În zonă acţionează poliţişti din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi de la structurile de ordine publică, jandarmi şi poliţişti locali, pentru menţinerea climatului de siguranţă publică.

Patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore în urma scandalului. Cercetările continuă într-un dosar penal de omor, sub coordonarea procurorilor.

„În cursul nopții trecute, în urma activităților complexe derulate de polițiști, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Ialomița, persoanele implicate au fost identificate, patru dintre acestea fiind reținute. Astfel, trei bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani“, a transmis IPJ Ialomița.

Din verificări rezultă faptul că între cei doi fraţi nu exista un istoric conflictual, agresiunea având loc în mod spontan.

Citeşte şi: Alarmă la Țuglui, după ce un urs a fost văzut lângă o pădure