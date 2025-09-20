24.5 C
Alarmă la Țuglui, după ce un urs a fost văzut lângă o pădure

De Daniela Moise
Primăria Comunei Țuglui a emis sâmbătă, înaint de prânz, o alarmă extremă, avertizând cetățenii despre prezența unui urs pe raza localității Podari, în zona pădurii.

Autoritățile sfătuiesc populația:

Evitați deplasarea în zona menționată!

Rămâneți în locuințe și supravegheați copiii!

Nu încercați să fotografiați sau să hrăniți animalul!

Protejați animalele din gospodărie fără a vă expune pericolului!

Păstrați distanța și anunțați imediat autoritățile competente în cazul în care observați ursul în apropiere.

